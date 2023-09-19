AB SÜRECİNDE HERŞEYE RAĞMEN KAYDEDİLEN GELİŞMELER VE GELİNEN YER, GERİ DÖNÜLMEZ BİR NOKTAYI GÖSTERİYOR

Dışarıya blöf, içeriye mesaj

Erdoğan’ın şimdiye kadar defalarca tekrarladığı “AB ile yolumuzu ayırabiliriz’ sözünü ciddiye almanın mümkün olmadığını belirten diplomasi çevreleri, bu sözün dışarıya karşı “içi boş bir blöf,” içeriye karşı da “ulusalcı çevrelere mesaj” olmaktan öte kayda değer bir anlamı bulunmadığını ifade ediyorlar.

Tek adam rejimine geçilince

Türkiye’nin 2013’te başlayan süreçte, bilhassa tek adam rejimine geçildikten sonra demokrasi ve hukuk kriterlerinden çok uzaklaştığına dikkat çeken diplomasi çevreleri, buna rağmen Türkiye-AB ilişkilerinin özellikle ekonomik ve ticari boyutunun ulaştığı hacmin ilişkileri artık geri dönülemez bir noktaya taşıdığını vurguluyorlar.

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Türkiye AB'den kopamaz

Emekli Büyükelçi Namık Tan, “Avrupa ile Türkiye’nin ilişkilerinin koparılması ne gereklidir ne mümkündür” dedi.

Emekli Büyükelçi Namık Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB ile ilgili sözlerini yorumladı. T24’e konuşan Tan, şunları söyledi:

“Bugüne kadar AB’nin, Türkiye’nin kendisinden beklentilerini samimiyetle yerine getirdiği ve üyelik konusunda istekli olduğu dönemlerde Türkiye ile süreci ilerlettiği unutulmamalıdır. Üzerinden 25 yıla yakın zaman geçmiş de olsa, Birlik 1999 Helsinki Zirvesinde Türkiye’ye bir süre tanıdı ve bu süreçte 2002 yılında Türkiye’nin Kopenhag Kriterlerini tamamen sağladığına hükmettiğinde ve Türkiye Kıbrıs konusunda Rum tarafının samimiyetsizliğinin aksine çözüme dayalı müzakerelere kapalı olmadığını gösterdiğinde AB de üyelik sürecini başlatmıştır. Bu dönemde dahi özellikle Nicolas Sarkozy gibi Türkiye’ye ideolojik sebeplerle karşıtlık besleyen politikacılar “Akdeniz Birliği” gibi oyalayıcı formüller üreterek hem Ankara hem de Brüksel’in kararlılığını kırmaya çalışmış olsa da üyelik müzakereleri Türkiye’nin çabasıyla ilerlemiş, AKP hükümetinin Türkiye adına yerine getirmediği sözlerden ötürü dondurulmuştur.”

Hakkımızı savunacak zemin kalmadı

“Türkiye 1876 yılından bu yana kademeli bir demokratikleşme süreci geçirdi” diyen Tan, “Fakat ilk defa 2013 yılından sonra yavaş yavaş, 2017’de tek adam rejimini ülkeye musallat eden tartışmalı referandumdan sonra ise son hızla demokratikleşme yolundaki birikimini yitirmeye ve aksi istikamette gitmeye başladı. Cumhurbaşkanının keyfi uygulamaları, TBMM’nin yok hükmüne indirilmesi, sıradan vatandaşların dahi basit gerekçelerle temel hak ve hürriyetlerinden mahrum bırakılması, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın hem iç hukuk kurumlarındaki yargı kararlarına, hem de uluslararası hukukun verdiği hükümlere rağmen hâlâ cezaevinde tutulması AB tarafından kabul edilebilecek şeyler değil. Birlik bugüne kadar yer yer Türkiye’ye haksızca tavırlar takındı; fakat bugün Türkiye’nin tek adam rejimi eliyle demokrasiden hiç olmadığı kadar uzaklaşması karşısında AB’ye karşı haklarımızı savunabileceğimiz zeminimiz de ayağımızın altından kaydı” ifadelerini kullandı.

Ne gerekli ne de mümkün

Erdoğan’ın “Avrupa Birliği’yle gerekirse yolları ayırabiliriz” sözleri ile ilgili Tan, “Ben bu ifadeleri ciddiye almıyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları öncesinde, New York’ta görüşeceği liderlere, “Beni dışlamayın, beni dikkate alın” mesajı vermek istiyor. Daha önce de benzer ifadelerde bulunmuştu. Bu sözlerin diğer bir hedefinin de iç siyasette milliyetçi ve ulusalcı kitlenin gönlünü okşamak olduğunu düşünüyorum. (Avrupalılar) Onlar da ciddiye almayacaklar. Avrupalıların böylesine duygusal tepkiler vereceklerine de inanmıyorum. “Erdoğan’ın AB sürecinde masadan kalkan taraf olma lüksü var mı?” sorusuna ise Tan, “Erdoğan’ın AB ile mevcut kapsamlı ticari ve ekonomik ilişkileri göz ardı ederek, masadan kalkabileceğini hiç sanmıyorum. Avrupa ile Türkiye’nin ilişkilerinin koparılması ne gereklidir ne mümkündür” cevabını verdi.

Haber Merkezi