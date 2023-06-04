Türkiye-AB ilişkileri canlandırılmalı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, seçimler sonrası dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması ve somut bir zeminde ilerlemesinin tüm Avrupa’nın rekabetçiliğine ve açık stratejik özerkliğine katkı sağlayacağını bildirdi.

Zirve, bu yılın ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığını üstlenecek İspanya’nın iş dünyası temsil kuruluşu İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu (CEOE) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Açıklamada, BusinessEurope zirvesinde ve ikili temaslarda verdiği mesajlar yer alan Turan, Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması ve somut bir zeminde ilerlemesinin tüm Avrupa’nın rekabetçiliğine ve açık stratejik özerkliğine katkı sağlayacağını anlattı. AA

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