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10 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Türkiye AB rotasına geri dönecek

10 Mayıs 2023, Çarşamba 18:22
CHP Avrupa Birliği Temsilciliği Başkanı Kader Sevinç, “Türkiye Avrupa Birliği rotasına geri dönecek” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Euronews Türkçe’de yazan Sevinç, “Ülkemizde demokratik kurumlar, demokrasi geleneğini büyük zarara uğratarak ülkemizin uluslararası itibarını yerle bir etti. Bunu yaparken Türkiye’yi Avrupa Birliği’nin göçmen taşeronu konumuna sürükledi. Bu kabul edilemez bir durumdur. Biz AB’ye eşit bir üye olmak, adil bir ortak vizyon ile dahil olmak hedefine sahibiz. Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde atacağımız adımlarla, Türkiye’nin uluslararası itibarını yeniden kazanması sağlanacak. Demokrasi, insan hakları ve ekonomik kalkınma için güçlerimizi birleştirerek, Avrupa Birliği ile işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının tarihi bir rekor seviye olan, %70’lere ulaşan AB üyelik hedefimize desteğini görüyoruz ve ülkemizi bu yolda ilerletmek kararlılığındayız” diye yazdı. 

Haber Merkezi

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