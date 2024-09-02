Türkiye asker çekmeyi görüşmeye hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Suriye’den asker çekmeyi görüşmeye hazır olduğunu ancak şartların henüz kararlaştırılmadığını söyledi.

Russia Today televizyonunda bir programa katılan Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığına ilişkin açıklamalar yaptı. Lavrov, “Türkler görüşmeye hazır, ancak henüz belirli parametreler üzerinde anlaşmaya varılmadı. Mültecilerin geri dönüşünden, terör tehdidini bastırmak için gerekli önlemlerden bahsediyoruz. Böylece Türk birliklerinin bölgedeki varlığına gerek kalmayacak. Bunların hepsi üzerinde çalışılıyor” dedi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2023’te Türkiye, Suriye, Rusya ve İran temsilcilerinin katıldığı toplantılara değinerek, söz konusu ülkelerin üst düzey yetkililerinin önümüzdeki dönemde Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesini görüşmek üzere bir toplantı daha yapmayı planladıklarını bildirdi. Ankara - Anka

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