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29 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Türkiye, Avrupa Konseyi’nden çıkarılabilir

29 Ocak 2023, Pazar 17:00
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, “Cumhuriyetin 100. Yılında Demokrasimizin Geleceği ve 2023 Seçimleri” konulu panelde konuştu.

Çeviköz, “Anayasamızın 90.maddesi Türkiye’nin AİHM’in aldığı kararları uygulamakla yükümlü olduğuna dair bir hüküm içerir. Buna rağmen AİHM kararlarının uygulanmaması, Osman Kavala’nın hâlâ hakkında bir yargı kararı olmaksızın 4,5 senedir hapiste tutulması, benzer durumun Selahattin Demirtaş için devam etmesi, Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ndeki haklarının askıya alınmasına doğru yeniden ilerlemekte. Türkiye yeniden gözlem altına alınmıştır. Türkiye 2003’te bu durumundan kurtulmuş, fakat bu iktidar zamanında demokratik uygulamalar olmadığı için yeniden gözlem altına alınmıştır. Hatta önümüzdeki dönemde, belki seçimlerden önce karşımıza çıkmayabilir ama seçimlerden sonra iktidar değişmez ve bütün bu demokratikleşme adımları atılmazsa Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nden atılmasına kadar gidecek bir süreç ile de karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

Ankara - Anka

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