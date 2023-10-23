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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Türkiye bölgede iki sahra hastanesi kuracak

23 Ekim 2023, Pazartesi 17:38
Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Selami Kılıç, Türkiye'nin Gazzeli yaralılar için yardımları kapsamında, bölgede iki sahra hastanesi kuracaklarını bildirdi.

Türkiye'den, Gazze'ye gönderilen ilaç ve tıbbi malzemeleri taşıyan ikinci uçak da Mısır El-Ariş Havalimanı'na indi.El-Ariş Havalimanı'nda, bölgeye dün gelen, aralarında doktorların da bulunduğu sağlık çalışanları ve yetkililerle konuşuldu.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, bugün Mısır Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşme yaptıklarını belirterek, "Onlar da Türkiye ile Mısır'ın Gazzeli kardeşlerimize özellikle çocuklara, hastalara, yaralılara, kanser hastaları dahil hep beraber omuz omuza destek verilmesi için ortak bir irade sergilediler. Bu konuda Mısır ile aramızda tam bir uyum, işbirliği ve dayanışma var." dedi.

En kısa zamanda hastaların Mısır'a nakli ile ilaç ve tıbbi malzeme temininin gerçekleşmesini beklediklerini söyleyen Büyükelçi Şen, Türkiye'nin bütün varlığıyla, gücüyle seferber olduğunu, ihtiyaç duyulan her alanda Mısır ile işbirliği halinde yardımların gönderildiğini ifade etti.

Gazzelilerin dertlerine deva olmak için harekete geçildiğini kaydeden Şen, dün 20, bugün de 17 yardım tırının bölgeye geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Selami Kılıç da yaptığı açıklamada, Gazze'ye yardım ulaştırma amacıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere bütün uluslararası kuruluşlarla temas sağladığını ve Mısır'ın işbirliğiyle bölgeye yakın olan havalimanına geldiklerini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Mısır Sağlık Bakanlığı ile çok yakın işbirliği nedeniyle Türkiye'nin yardımlarının El Ariş Havalimanı'na girebildiğini anlatan Kılıç, "Sayın Bakanımızın ve Mısır Sağlık Bakanının işbirliği ve koordinasyon kararından dolayı biz ekip olarak şu anda buradayız." dedi.

"Sadece Türkiye'nin yardım ekipleri bölgede"

Kılıç, Dünya Sağlık Örgütü, diğer uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin taleplerinin henüz karşılanmadığını, bu nedenle sadece Türkiye'nin ekiplerinin bölgeye yardım ulaştırdığını bildirdi.

İşbirliği alanlarından birinin ilaç, tıbbi cihaz yardımına ilişkin olduğunu ve bugün ikinci uçağın bölgeye geldiğini kaydeden Selami Kılıç, "Gerekli izinler alındı, sahra hastanelerimiz, ambulanslarımız, gerekli cihaz ve ilaçlarımızla yüklenerek inşallah en kısa sürede buraya gelecek." diye konuştu.

Gazze'ye yardımların devam edeceğini vurgulayan Kılıç, "Burada bulunan ekiple Refah Sınır Kapısı'na gideceğiz, orada sahra hastanesi kurabileceğimiz alanların keşfini yapacağız. Refah Sınır Kapısı'na 10 kilometre uzaklıktaki Mısır Sağlık Bakanlığına ait olan ama faal olarak çalışmayan bir hastanede de incelemeler yapacağız, ikinci sahra hastanemizi de buraya kurmayı planlıyoruz. Üçüncü olarak da El Ariş'teki bir hastaneyi güçlendireceğiz." dedi.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetler Genel Müdürü Eray Çınar da bölgeye 20 kişilik uzman bir ekiple, özellikle yaralanmalarda uzman cerrahi branş hekimleriyle geldiklerini bildirdi.

Bölgeye getirilecek tıbbi malzemelere ilişkin gerekli değerlendirmeyi de yapacaklarını ifade eden Çınar, bölgeye gelen malzemelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şu anda gelenler bildiğiniz gibi tamamen tıbbi yardım malzemeleri. Tıbbi cihazlar var, ilaçlar var, sarf malzemeleri var, özellikle ameliyathane ve yoğun bakım üzerine ağırlıklı olarak malzemeler geldi. Monitörler, ameliyat masaları, ultrason, röntgen cihazı ayrıca hastaneler için jeneratör ihtiyacı var. Yine özellikle çocuk ve bebek yaralanmaları fazla olduğu için yine onların takibinde kıymetli olan kuvözler, fototerapi cihazları ve yine özellikle çocuk ve bebek hastalar için insani yardım malzemelerinin nakilleri yapılıyor. Bizim fizibilitemizden sonra da inşallah sahra hastanelerimizi getirip belirlediğimiz yerlere kurulumunu yapıp, hızlı bir şekilde hizmete başlayacağız."

AA

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