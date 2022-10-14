Türkiye bu haliyle “gaz merkezi” olamaz

Uzmanlar, Rus lider Putin’in Türkiye’yi Avrupa’ya gaz sevkiyatında merkez haline getirme önerisi ile ilgili mevcut durumda Türkiye’nin gaz merkezi olabilme ihtimali olmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son iki gündür Türkiye’nin gaz üssü olmasını istedikleri yönünde yaptığı açıklamalar gözleri yine enerji gündem başlığına çevirdi. Enerji Uzmanı Ali Arif Aktürk DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, aslında “gaz merkezi” değil de “gaz ticari merkezi” demenin çok daha doğru bir ifade olacağını belirterek, bu merkezi şu sözlerle anlatıyor:

“Gaz ticaret merkezi ya da gaz borsası, yani doğal gazın serbestçe alınıp satıldığı bir pazar yeri aslında. Domates ya da salatalıktan farkı yok. Gaz tedarikçileri teknik, ticari ya da hukuki kısıtlama olmadan serbestçe pazara malını getirebilecek; alıcılar da yine kısıt olmadan malı alıp belki tekrar satacak, belki tüketecek ya da alıp başka yere götürecek.” Şu anda Avrupa’da başta Hollanda olmak üzere 8 kadar bu tür merkez bulunduğunu anlatan Aktürk, derinliği olan bu tür bir merkez için gerekli olan üç önemli şartı ise şöyle sıralıyor: “Birincisi ticari engelinizin olmaması, yani fiyat oluşumunda dışarıdan müdahalelerle fiyat yapılmaması. İkincisi hukuki engelin olmaması lazım. Üçüncüsü de teknik kısıtın olmaması gerekiyor.”

Gaz alımında 3 engel mevcut

Aktürk, Türkiye’nin üs olabilme ihtimalini bu üç koşul açısından değerlendirdiğinde ise şu andaki şartlarla üç koşula da uygun olunmadığını şu sözlerle anlatıyor: “Ticari engel şartı konusunda; Türkiye’de 20 yıldır şu ya da bu şekilde gaz fiyatlarıyla oynanıyor. Gaz fiyatları kendi dinamiğinde belirlenmiyor ve bir insanın iki dudağı arasında. Hukuki şarta baktığımızda ise bu merkeze hem oyuncuların hem de malın giriş ve çıkışının gayet rahat olması gerekiyor. Ama maalesef şu anki doğal gaz piyasası kanunu buna pek izin vermiyor. Üçüncüsü de mal yani gaz gelirken teknik olarak bir kapasite kısıtlaması olmaması gerek. Ama şu anda Rus gazını ilave artırmanın imkânı yok.” Enerji uzmanlarına göre gaz merkezi olma fikri Türkiye için yeni değil ve aslında fiziki olarak şanslı bir konumda olan Türkiye’de eskiden de dile getirilen ancak gerçekleştirilemeyen bir proje. Ancak Putin’in önerisi gelinen şartlarda yakın vadede gerçekleşebilecek bir ihtimal olarak görülmüyor. Aktürk, en az 3-4 yıl içinde ve mevcut savaş koşullarında böyle bir projenin hayata geçmesine imkân olmadığını söylüyor.

Haber Merkezi