Türkiye, bu yıl da sınıfta kaldı

Merkezi Amerika’da bulunan düşünce kuruluşu Freedom House (Özgürlük Evi), dünya genelinde basın özgürlüğünü değerlendiren yıllık raporunu yayımladı.

Kuruluş, son 10 yılda basın özgürlüğünün gerilediğine dikkat çekti. Türkiye raporda bu yıl da basın özgürlüğünde sınıfta kalan ülkeler arasında yer aldı. VOA’nın haberine göre sadece otoriter değil etkili bazı demokrasilerde de popülist liderlerin, iktidarlarını sağlamlaştırmak için bağımsız gazeteciliği bastıracak yeni yöntemler bulduğunu belirten Freedom House, gazetecilerin susturulması ve yandaş kuruluşların desteklenmesi için ekonomik, yasal ve yasadışı birçok yönteme başvurulduğunu yazdı. ‘2019 Özgürlük ve Basın’ raporunda ABD Başkanı Donald Trump’ın basına sözlü saldırılarının küresel etkisine de dikkat çekildi ve ‘‘Dünyanın dört bir yanındaki gazeteciler, en temel hakları ihlal edildiğinde Washington’un yardıma koşacağına inanmak için artık daha az neden sahip” dendi.