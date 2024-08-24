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24 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Türkiye bunu hak etmiyor

24 Ağustos 2024, Cumartesi 00:05
Türkiye ekonomisindeki bozulma dünyadan ayrışırken, ülkemizin zirveye oynadığı konular “Türkiye bunu hak etmiyor” yorumlarına sebep oldu.

ENFLASYONDA AÇIK ARA LİDER - GELİR ADALETSİZLİĞİNDE BOZULMA

Türkiye’de son yıllarda yaşanan ekonomik bozulmalar birçok alanda sürerken, sosyal ve sağlıksorunları da artmaya devam ediyor.

Türkiye’de son yıllarda yaşanan ekonomik bozulmalar birçok alanda sürerken, sosyal ve sağlık sorunları da sıklıkla haberlere konu oluyor. Veri açısından önemli bir kaynak olan OECD ve diğer kurumsal IMF, ILO, BM gibi kaynaklarda, Türkiye’nin ilk sıralarda yer aldığı veriler bozulmadaki boyutu ortaya koyuyor. İşte, Türkiye’nin ilk sıralarda yer aldığı ekonomik ve sosyal veriler: Haziran enflasyon verisiyle Türkiye açık ara farkla OECD ülkeleri içinde lider konumda bulunuyor. Türkiye’de enflasyon yüzde 71,6 olurken, hemen ardından gelen Kolombiya’da yüzde 7,2 ve OECD ülkeleri ortalaması yüzde 5,6 oluyor. Enflasyonun detaylarına inildiğinde gıda enflasyonunda da Türkiye, en yakın rakibinden çok önde yer alıyor.

Çocuk yoksulluğu artıyor

Türkiye’de gıda enflasyonu Haziran 2024’te yüzde 68,1 olurken, ikinci sıradaki Meksika’da yüzde 6,5 oldu. Enerji enflasyonu da haliyle yüksek çıkıyor. Haziran ayı verilerine göre, Türkiye’de enerji enflasyonu yüzde 89,8 olurken, Kolombiya’da yüzde 18,3, Belçika’da yüzde 15,1 ve OECD ülkelerinde ortalama yüzde 2,3 oranında görülüyor. Çocuk yoksulluğunda, Türkiye’de enflasyondaki yükselişle birlikte yaşanan gelir adaletsizliğinde bozulma artarken, bu listede ikinci sıra yer alıyor. UNICEF verilerine göre, çocuk yoksulluğu yüzde 35,8 ile en yüksek Kolombiya’da görülürken, Türkiye’de yüzde 33,8 oluyor. Yine OECD verilerine bakıldığında ne eğitimde ne de iş hayatında yer alan 15-29 yaş aralığındaki gençlikte Türkiye yüzde 27,9 oranında yaklaşık 10 gençten 3’ünü sisteme alamamış görünüyor.

Çalışma şartları zorluyor

Ekonomi’nin haberine göre, Türkiye’de son dönemde yeniden konuşulmaya başlayarak gündeme gelen çalışma saatleri, iş hayatındaki yorucu ve zor şartları da gösteriyor. Türkiye’de haftada 60 saatten fazla çalışan kişilerin oranı yüzde 15,1 ile OECD ülkeleri içinde ilk sırada geliyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, Türkiye, gelişen ve gelişmekte olan ülke ekonomileri içinde, ortalama ücretlerin asgari ücrete en yakın olduğu ekonomilerin başında geliyor. Veride dikkat çeken kısım 2017 yılını alması olurken, özellikle 2022 sonrasında bu verinin daha da yakınlaştığı biliniyor. OECD ülkeleri içinde, obezite oranlarında dünyanın en büyük ekonomisi ABD beslenme sorunlarıyla da ilk sırada yer alırken, 10 kişiden 4’ünün obez olduğu görülüyor. Türkiye listede 7. sırada yer alırken, oran yüzde 28,8 oluyor.

Haber Merkezi

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