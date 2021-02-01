"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Türkiye'de 2 milyonu aşkın kişi aşılandı

01 Şubat 2021, Pazartesi 11:05
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ülke genelinde uygulanmaya başlanmasının 19'uncu gününde aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı.

"Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlanan aşılama çalışmalarına devam ediliyor.

Türkiye'ye 30 Aralık'ta getirilen CoronaVac aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisinin depolanma, dağıtım ve uygulama süreçleri sorunsuz ilerledi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'nda muhafaza edilen aşılardan rastgele alınan numuneler, öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında analiz edildi.

Daha sonra aşılar Bakanlığa ait iklimlendirmeli, eksi 20 ila artı 20 derece arası ayarlanabilir sıcaklıkta, aşı ve ilaç taşımaya uygun 60-90 metreküp hacmindeki frigorifik araçlarla belirlenen güzergah ve rota planlaması dahilinde 81 ile ulaştırıldı.

Tamamı canlı takip edilebilen araçların sıcaklığı, konumu ve içindeki ürünlerin tüm ayrıntıları nakil sırasında dakika dakika izlendi.

İllere ulaştırılmasının ardından soğuk hava depolarında koruma altına alınan aşılar, bölge ihtiyaçlarına uygun 1, 5, 8 ve 13 metreküp hacimlerindeki frigorifik araçlarla şehirlerin tüm noktalarına dağıtıldı.

Türkiye'nin aşılama konusundaki tecrübesi, güçlü ve yaygın sağlık alt yapısı sayesinde, ülke genelinde aşılamaya başlanmasının 19'uncu gününde saat 10.00 itibarıyla 2 milyon 3 bin 325 kişiye CoronaVac aşısı uygulandı.

AA

Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    '6 Ocak'tan sonra ABD'yi demokrasi sembolü olarak görmek çok zor

    4 ile fırtına ve soba gazı zehirlenmesi uyarısı!

    Peş peşe depremlerin ardından İzmir'de son durum?

    Tepkiler devam ediyor: Myanmar'daki darbeyi dünya böyle gördü

    Türkiye'de 2 milyonu aşkın kişi aşılandı

    Beka siyasetiyle demokrasi ve hukuk olmaz

    Myanmar'da darbe

    Ormanlar çöplük olmasın

    Kimse kayyım rektörle çalışmak istemiyor

    Nursiman’ın ailesi toplama kampında

    Rusya'da 3800’den fazla kişi gözaltına alındı

    Küresel salgında son 24 saatte neler yaşandı?

    Haftanın maçında 3 puan Trabzonspor'un oldu

    Şeker de zamlandı

    Türkiye'de 6 bin 562 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Cemil Çiçek: AİHM ve AYM kararları uygulanmalı

    PTT’nin yağı pahalı mı?

    Azez ve Bab'daki terör saldırılarında ağır bilanço!

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Zulme engel olmamak musîbet sebebi değil mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Baba ile oğulun sır ölümü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yeni Asya'dan Size

    Kâinatın sırlarını çözen eser artık çantanızda: Alması da, taşıması da kolay
    Genel

    Beka siyasetiyle demokrasi ve hukuk olmaz
    Mehmet KARA

    Yumurta dayanamadı kırıldı!
    Süleyman KÖSMENE

    Tavizsiz, hür ve zor çizgi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu nasıl hizmetkârlıktır?
    Şükrü BULUT

    Başkanlık sistemi parlamenterleri öldürdü mü?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.