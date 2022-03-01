Türkiye’de basın hürriyeti 54 basamak birden geriledi

Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, yerel basının sorunlarını Meclis gündemine taşıdı.

Hukukun, demokrasinin, temel hak ve hürriyetlerin hâkim olduğu toplumlarda basın yayın organlarının, halkın doğru haber alma hakkını sağlamanın en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Yüceer, “Özellikle de özgür ve bağımsız bir yerel basın demokrasinin yerelden inşası için oldukça önemlidir” dedi.

Demokratik ülkelerde yasama, yürütme ve yargı erklerini kamu adına denetleyen dördüncü güç olarak tarif edilen, özgürlüğü ve bağımsızlığı üzerinde hassasiyetle durulan basının Türkiye’de özgür olmadığını vurgulayan Yüceer, “Türkiye, 2021 yılı Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasından 153’üncü sırada yerini almıştır. Türkiye bu endekste 19 yıl içinde 54 basamak birden gerilemiştir” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi