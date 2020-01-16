‘Türkiye’de demokrasi erozyon yaşadı’

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün 2019 yılına ait Dünya Raporu’nda, Türkiye’de son dört yıldır hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarında ciddî bir erozyon yaşandığı ifade ediliyor.

Raporda, yürütmenin ve siyasetin Türk yargısı üzerindeki kontrol ve etkisinin artmasıyla mahkemelerin sistematik olarak asılsız suçlamaları kabul ettiği, ikna edici deliller olmadan hükümetin siyasî muhalif olarak kabul ettiği gazeteci, muhalif siyasetçi, aktivist ve insan hakları savunucuları hakkında hüküm verdiği belirtiliyor. Rapor, Türkiye’de 119 gazetecinin ‘terör propagandası yaymak’ ve ‘terör örgütü üyesi olmak’ gibi suçlamalar dolayısıyla hapis yattığını, televizyon kanalları dâhil medyanın büyük çoğunluğunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasî çizgisini izlediğini kaydediyor. Türk yetkililerin İstanbul ve diğer bazı kentlerdeki Suriyeli mültecileri sınır dışı ederek hukuksuz şekilde Suriye’ye gönderdiği, hatta bazı mültecilere karşı şiddet ve sözlü tehdit kullandığı iddiaları da raporun ayrıntıları arasında. Rapor ayrıca Suriye sınırının yeni sığınmacılara kapalı olduğu hatırlatması yapıyor.

Okunma Sayısı: 217

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.