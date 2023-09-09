Türkiye’de deprem olmayacak yer yok

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz Bartın'ın Ulus ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalar bulundu.

2019'dan itibaren yürürlüğe giren Deprem Tehlike Haritasında Bartın'ın deprem tehlikesi çok düşürüldüğünü söyleyen Tüysüz, "Çünkü istatistiki olarak hazırlanan bu haritanın girdilerinde Bartın'da son 2000 yılda olmuş başka bir deprem yoktur. Kıssadan hisse: Türkiye'de deprem olmaz denilecek bir yer yoktur, tüm afetler gibi depreme de akılcı bir biçimde hazır olmak gerekir" diye konuştu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 105

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.