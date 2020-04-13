Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 60 bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de vefat edenlerin sayısının 1296'ya yükseldiğini açıkladı. Koca'nın açıklamasına göre virüse yakalananların sayısı 61 bin 049'a ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın virüse dair hazırladığı tabloyu kişisel Twitter hesabında paylaşan Koca, vefat edenlerin sayısının 1296 olduğunu açıkladı. ​Virüse yakalanan kişilerin sayısı 61 bin 049'a ulaştı. Koronavirüs nedeniyle tedavi görüp iyileşenlerin sayısı ise 3957 oldu.

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