Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 60 bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de vefat edenlerin sayısının 1296'ya yükseldiğini açıkladı. Koca'nın açıklamasına göre virüse yakalananların sayısı 61 bin 049'a ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın virüse dair hazırladığı tabloyu kişisel Twitter hesabında paylaşan Koca, vefat edenlerin sayısının 1296 olduğunu açıkladı.
Virüse yakalanan kişilerin sayısı 61 bin 049'a ulaştı. Koronavirüs nedeniyle tedavi görüp iyileşenlerin sayısı ise 3957 oldu.