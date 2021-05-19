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19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

19 Mayıs 2021, Çarşamba 20:47
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi vefat etti, hasta sayısı 902 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 51 milyon 512 bin 691'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 151 bin 38, vefat sayısı 45 bin 419 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

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