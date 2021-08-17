Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 17 Ağustos saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 44 milyon 759 bin 946, ikinci doz aşı sayısı 33 milyon 827 bin 667 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan aşı miktarı 85 milyon 615 bin 834'e yükseldi.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,04, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 54,42 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanlığınca "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre ise Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 636 oldu.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşıyla bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız." ifadesini kullandı.

Ardahan, Çorum ve Mersin'de ilk doz aşıyı olma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını da sosyal medya hesabından paylaşan Koca, düşük riskli il sayısının 31'e yükseldiğini bildirdi.

Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65'in üzerine çıkan Şırnak'ın Kovid-19 Risk Haritası'ndaki renginin turuncudan sarıya döndüğünü de aktardı.

Toplam yapılan doz sayısında 85 milyon bugün aşıldı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı bugün 85 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 17 Ağustos saat 12.30 itibarıyla 44 milyon 546 bin 631 birinci doz, 33 milyon 585 bin 212 ikinci doz, 6 milyon 936 bin 43 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece toplam yapılan doz sayısı 85 milyon 67 bin 886 oldu.

Mardin'de hastanelerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, kentteki hastanelerin yoğun bakımlarında doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını söyledi.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, kentte Kovid-19 vaka sayılarının hızla yükseldiğini belirterek, "Hastanemizin bazı servislerini tekrar Kovid-19'a çevirdik." bilgisini verdi.

Ege Üniversitesinde, Kovid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıldır ara verilen yüz yüze eğitim ve öğretimin 11 Ekim'de başlayacak olması nedeniyle gençler arasında aşılanmanın arttırılması için "Aşı Ol" kampanyası başlatıldı.

Adıyaman'da 40 evde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.