Türkiye'de son 24 saatte 211 vefat ve 33198 yeni vaka gözlemlendi!

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 593 olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 211 kişi vefat etti, 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e çıktı.

Toplam test sayısı 20 milyon 89 bin 966'ya ulaştı. Hasta sayısı 552 bin 304, vefat sayısı 15 bin 314, ağır hasta sayısı 5 bin 882, aktif hasta sayısı 95 bin 475 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

"Günlük test sayısında 200 bine ulaştık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200 bine, toplamda ise 20 milyona ulaştık. Ağır hasta sayımız, artış hızı azalsa da 6 bine yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.