"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2020 CUMA - YIL: 51

Türkiye'de son 24 saatte 246 vefat ve 26 bin 410 yeni vaka!

18 Aralık 2020, Cuma 20:00
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 4 bin 103 olarak kayda geçti, 246 kişi vefat etti. Böylece Türkiye'de en yüksek Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı kayıtlara geçti,

Son 24 saatte 31 bin 945 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 22 milyon 107 bin 503'e ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 982 bin 90, vefat sayısı 17 bin 610, ağır hasta sayısı 5 bin 707 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 4 bin 103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim."

AA

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kumar parası ile sponsor olunur mu?

    Asgari sefalet

    Türkiye genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Erdoğan - Merkel görüşmesinde neler konuşuldu?

    Türkiye'de son 24 saatte 246 vefat ve 26 bin 410 yeni vaka!

    Antalya'daki vaka sayısı yüzde 100 düşüş gösterdi

    Türkiye'den Yunanistan'a tepki: Sebahattin Bayram’ın tutuklanmasını kınıyoruz

    Koronavirüse yakalanan Macron'dan sağlık durumu hakkında açıklama

    Bakanlıktan sağlık çalışanları için "meslek hastalığı" genelgesi

    MEB: Uzaktan eğitim 22 Ocak'a kadar devam edecek

    ABD alarmda: Korsanlar, Nükleer Güvenlik İdaresinin ağlarına da erişmiş!

    Suriye’deki acıyı siyasi çözüm sonlandırabilir

    Dünyada son 24 saat

    'Koronavirüse AB Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabilir'

    Karnı tok insanlar görmek istiyoruz

    Bakan Koca gençleri uyardı

    ABD'de bir günde 3469 ölüm

    Türkiye'de salgın kaynaklı en yüksek günlük ölüm gözlemlendi

    Aşı, yoksul ülkelere 2024’e kadar ulaşmayabilir

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zulüm travmasıyla dinden soğuyan gençler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Perinçek gücünü nereden alıyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Adalet ve Hürriyet kitabımızın özeti - 3
    Süleyman KÖSMENE

    Ettahiyyatü’deki “salih kullar” kimlerdir?
    Faruk ÇAKIR

    Ekonomi coşar mı?
    Rifat OKYAY

    Dua etmek zamanı
    Şükrü BULUT

    Batıda feminizme hizmet eden kadınlarımız…
    Risale-i Nur'dan

    En dâhî edipler Kur’ân’a boyun eğdiler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.