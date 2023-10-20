Türkiye’deki binaların % 50’si depreme dayanaksız

6 Şubat’ta yaşanan deprem bölgesini gezerek eğitimler veren deprem uzmanı Japon Yoshinori Moriwaki Türkiye’nin yapı karnesini değerlendirirken, 21 milyonu aşan yapı stoğunun yüzde 50’sinin yönetmeliklere uygun olmadığını belirterek, bunun sebebinin ‘İmar Barışı’ olduğunu söyledi.

Moriwaki, KYK Yapı Kimyasalları Deprem Eğitim TIR’ı “Kaşif” ile deprem bölgesini dolaşmaya devam ediyor. Hatay’da başladığı seminerlerine Moriwaki bu kapsamda Adana ve Osmaniye’de eğitimler verdi. İlk durağı Adana olan Moriwaki, “Japonya’da imar barışı diye bir şey yok. Doğal gaz aramak, elektrik bağlamak için veya çeşitli sebeplerle özel bir vergi vererek imar barışından yararlanabiliyor. Ama bunu yapmak yerine yaptığını düzeltsin” dedi. İstanbul - Musa Aydın

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