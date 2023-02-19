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20 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

"Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü"

19 Şubat 2023, Pazar 17:00
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile deprem bölgesinde havadan incelemelerde bulunan Blinken, Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Blinken, "Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü." ifadesini kullanarak, ABD'nin, kurtarma ve yardım çalışmaları için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a hareket etmişti.

Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na gelen Blinken'ı, Bakan Çavuşoğlu karşılamıştı.

AA

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