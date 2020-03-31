Türkiye'deki vefat sayısı 214'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı koronavirüsüyle ilgili son gelişmeleri https://covid19.saglik.gov.tr/ adresi aracılığıyla kamuoyu ile paylaştı. 'Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu' adıyla paylaşılan tabloda Türkiye'de 46 vatandaşımızın daha vefat ettiği belirtilerek toplam vefat sayısının 214'e yükseldiği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığından paylaşılan tabloya göre son 24 saatte; 15422 test yapıldı, 2704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 46 kişi vefat etti. Toplam test sayısının 92403, toplam vaka sayısının 13531, toplam vefat sayısının 214, toplam yoğun bakım hasta sayısının 847, toplam entübe hasta sayısının 622, toplam iyileşen hasta sayısının da 243 olduğu belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu da paylaşarak ''TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım.'' açıklamasında bulundu. Haber Merkezi

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