İYİ PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ HASAN SUBAŞI: ORTAK AKLI, İŞBİRLİĞİNİ VE DEMOKRASİYİ ÖNCELEYEN BİR SİSTEMİ ARIYOR VE VAAD EDİYORUZ.

İŞİN ANAHTARI OLAN SİSTEM - TEK ADAM SİSTEMİYLE OLMAZ

Türkiye, demokrasi ve adaleti özledi



İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, ortak akıl, iş birliği ve demokrasi arayışına vurgu yaparak, “Türkiye demokrasiyi ve adaleti özlemiştir” dedi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, ortak akıl, iş birliği ve demokrasi arayışına vurgu yaparak, “Türkiye demokrasiyi ve adaleti özlemiştir. Hani soruyorsunuz ya ‘Biz yapıyoruz, sizin vaadiniz nedir?’ diye. Ortak aklı, iş birliğini, demokrasiyi önceleyen bir sistem, kamu kaynaklarının israf edilmediği bir sistem işin anahtarıdır; yatırımların halkın önceliklerine göre projelendirildiği bir sistemdir; insanlarımızın emeğinin, ekmeğinin, işinin aşının çalınmadığı, bütün ülke kaynaklarının, birikimlerinin denetlendiği bir sistemin adıdır; liyakat sahibi insanların, bilgi sahibi insanların birikimlerinden yararlanılan sistemdir. Kendi vatandaşı konut sahibi olamazken bu konutu vatandaşlık karşılığı yabancıya satan sistem adil ve demokratik bir sistem değildir, onun adı tek adam sistemidir, keyfî yöneten, otoriter bir sistemdir. Onun için her bakımdan adalet ve demokrasi özlenmiştir” diye konuştu.

MİLYAR DOLARLAR HEBA EDİLDİ

Yaptığı açıklamada, son aylarda Antalya’da konut fiyatları ve kira bedellerinde yüksek orandaki artışlarına da temas eden Subaşı, ‘Çiçek ve çocuk’ temalı EXPO 2016 yatırımı için harcanan 2,5 milyar doların üzerinde paranın heba edildiğini, kendi vatandaşı konut sahibi olamazken bu konutu vatandaşlık karşılığı yabancıya satan sistem adil ve demokratik bir sistem olmadığını da vurguladı. Subaşı, EXPO alanı yapılırken, yerel inisiyatifin görüşünün alınmaması ve sürdürülebilir bir proje ortaya konmaması nedeniyle alanın atıl kaldığını dile getiren ve milyar dolarların heba edildiğini anlattı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA