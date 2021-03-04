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4 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Türkiye demokraside sondan ikinci

04 Mart 2021, Perşembe
Freedom House’un özgürlük raporunda Türkiye, son 10 yıl içinde en büyük gerilemenin görüldüğü ülkeler arasında Mali’den sonra ikinci sırada yer aldı.

Merkezi Washington’da bulunan Freedom House (Özgürlük Evi) pandeminin de damga vurduğu 2020 yılında ülkelerdeki hürriyet ve demokrasi durumuyla ilgili raporunu yayınladı. Rapora göre, dünya genelinde demokrasideki düşüş hızlandı, otoriter liderler daha da cesaretlendi. Raporda, “2020’de öldürücü bir pandemi, ekonomik ve fizikî güvensizlik ve şiddetli çatışmalar dünyayı yıkıma uğratırken, demokrasinin savunucuları otoriter düşmanlarına karşı mücadelede yeni ağır kayıplar verdi, uluslar arası denge tiranlık lehine değişti” ifadeleri yer aldı. Raporda hâlâ hür olarak nitelense de sorunlu bir demokrasi olarak tanımlanan ABD’de reforma ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Rapora göre “hür olmayan ülkeler” kategorisinde yer alan Türkiye, son 10 yıl içinde hürriyetler alanında en büyük gerilemenin yaşandığı ülkeler arasında.

31 puan geriledi

Freedom House’un hürriyetler raporundaki grafiğe göre, Türkiye son 10 yıl içinde en büyük gerilemenin görüldüğü ülkeler arasında Mali’den sonra ikinci sırada yer aldı. Raporda, bu yıl da hür olmayan ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye’nin 10 yıl içinde toplam 31 puan gerilediği belirtildi. Raporun Türkiye bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk siyasetinde önemli bir güç sahibi olmaya devam ettiği; ancak 2019 yılındaki yerel seçimlerde muhalefet partilerinin kazandığı zaferin ve koronavirüsü salgınının zorda olan ekonomi üzerindeki etkisinin hükümeti muhalefetin baskılanmasına ve kamuoyunda tartışmaların kısıtlanmasına teşvik ettiği belirtildi.

Medya baskıaltında

Türkiye’de ana akım medyanın özellikle de televizyon yayıncılarının hükümetin duruşunu yansıttığı ve sık sık benzer manşetlerin atıldığı kaydedildi. Bazı bağımsız gazete ve internet siteleri faaliyetlerine devam etse de bunların büyük bir siyasî baskı altında oldukları ifade edildi. Türk vatandaşlarının görüşlerini yakın çevrelerinde açık bir şekilde dile getirdikleri; ancak sosyal medyadaki paylaşımları ya da kamuoyunda söylediklerine dikkat ettikleri belirtildi. 2020 yılında yüzlerce sosyal medya kullanıcısının koronavirüsü salgınıyla ilgili ‘’provokatif’’ olarak nitelenen paylaşımlar sebebiyle gözaltına alındıkları ve bazılarının da ekonomi, terörizm ya da askerî operasyonlar gibi konularda düşüncelerini dile getirdikleri için gözaltına alındıkları ya da yargılandıkları kaydedildi.

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