Türkiye'den Güney Kore'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün yaşanan izdihamda ölenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul'de 29 Ekim'de yaşanan izdiham nedeniyle çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Yaşamını yitirenlerin yakınları ile dost Kore Cumhuriyeti halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Seul'ün Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlaması sırasında meydana gelen izdihamda son açıklamalara göre 153 kişi ölmüş, 19'u ağır 82 kişi yaralanmıştı. Ölenlerin büyük kısmının 20'li yaşlarda olduğunu açıklayan Koreli yetkililer, ölenler arasında 19 kişinin de yabancı uyruklu olduğunu kaydetmişti. Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ülkede yas ilan edildiğini açıklamıştı. AA

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