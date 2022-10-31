Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'daki asma köprünün çökmesi sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Hindistan'ın Gujarat eyaletinde dün köprünün çökmesi sonucu çok sayıda kişinin ölmesi ve yaralanmasının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada "Hindistan halkı ve hükümeti ile yaşamını yitirenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı. Gujarat eyaletine bağlı Morbi kasabasındaki Machchu Nehri'ne kurulu asma yaya köprüsü, dün üzerinde en az 500 kişinin bulunduğu sırada çökmüştü. Hindistan basını, ölenlerin sayısının 141'e çıktığını duyurmuştu. AA

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