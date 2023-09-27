Türkiye'den Irak'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında vefat edenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Musul'un Hamdaniye ilçesinde dün akşam bir düğün salonunda yangın çıktığı belirtildi. Yangın nedeniyle 100'den fazla kişinin vefat ettiği aktarılan açıklamada, yaklaşık 500 kişinin yaralandığının "büyük üzüntüyle" öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, "Bu elim hadise nedeniyle hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor; yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi. AA

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