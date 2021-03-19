"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Türkiye'den İsrail'e tepki

19 Mart 2021, Cuma 18:00
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında bulunan topraklardaki tahliye, yıkım ve müsadere faaliyetleri hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "İsrail’in son dönemde, Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah semti başta olmak üzere, işgal altında bulundurduğu topraklarda Filistinlilere yönelik aldığı tahliye, yıkım ve müsadere kararları İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden adımlarının son örneğidir." ifadesine yer verildi.

Söz konusu hukuk dışı eylemlerin İsrail'in barış arzusundan ziyade işgalini güçlendirme niyeti taşıdığını açıkça gösterdiği kaydedilen açıklamada, Filistinlilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı olumsuz koşullarla mücadele etmeye çalıştığı dönemde İsrail’in hız verdiği bu eylemlerin vicdanları daha da yaraladığı vurgulandı.

Açıklamada, "Uluslararası toplumu, İsrail’in yayılmacı politikalarına karşı Filistin halkıyla dayanışma sergilemeye davet ediyoruz." ifadesini kullanıldı.

AA

Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suudi Arabistan: İHA saldırısıyla petrol rafinerisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

    BM: Myanmar'da ordunun devam eden acımasız şiddetini kuvvetle kınıyoruz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan - AB yönetimi görüşmesinde neler konuşuldu?

    WhatsApp ve Instagram'daki kesintilere ilişkin açıklama

    Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı İstanbul'da 4-3'le geçti

    Vaka sayılarının artış gösterdiği 5 şehirle toplantı

    Türkiye'de son 24 saat

    Türkiye'den İsrail'e tepki

    Biden'dan Putin'in görüşme davetine cevap

    Almanya’da ''aşırı sağ'' alarmı!

    'Getiren vatandaşımıza belli bir miktarda ikramiye ödenecek'

    Avrupa'da 'üçüncü dalga' endişesi

    Myanmar, darbecilerin UCM'de yargılanmasını istiyor

    Bölgesel tren seferleri yeniden başlıyor: Hangi bölgeler hizmete alınacak?

    BM: İngiltere nükleer taahhütlere uymuyor

    İran'ın raporu acılı aileleri ikna etmedi

    HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili raportör görevlendirildi

    İzmir'in Çeşme açıklarında yine can pazarı!

    Meteoroloji'den yurt geneline yağış uyarısı

    İstanbul'da ve Ankara'da terör örgütü PKK'ya operasyon: Gözaltılar var!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâlâ mı o and?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Türklük şuuru, Kürtlük bilinci…
    Ali FERŞADOĞLU

    “Asıl musîbet dine gelen musîbettir” ne demek?
    Faruk ÇAKIR

    Irkçılık ve cehalet yarası
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet UÇAR

    Bu sabah üzerime güneş doğmadı…
    Cevher İLHAN

    “İktidar cephesi”nin 2023 tekrarı
    Mehmet ÇETİN

    İradenin oluşumunda meyelân ve mertebeleri
    Feyzullah ERGÜN

    Turunç ailesi ile sağlığa yolculuk (3)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.