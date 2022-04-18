Türkiye’den İsveç’teki küstah provokasyona tepki

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, polis korumasında İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılma provokasyonunu asla kabul etmediklerini belirterek, Türkiye’nin hassasiyetlerini İsveç Dışişleri Bakanlığına ilettiğini söyledi.

Bu provokatör engellenmeli - ''Bu nasıl bir akıl tutulması?'' Yunt, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın, Paskalya tatilinde İsveç’in çeşitli kentlerinde polis korumasında Kur’an-ı Kerim yakmasının bir açıklaması olmadığını belirtti. AA

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