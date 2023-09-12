Türkiye'den Libya'ya destek

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyacak üç nakliye uçağından ilkinin Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi.

Libya için uluslararası yardım çağrısı

Libya'daki büyük sel afetinde 2 binden fazla kişi vefat etti Bakanlıktan yapılan açıklamada, dost ve kardeş ülke Libya'da meydana gelen kasırga felaketi sonrası, Türkiye'nin yardım elini bölgeye ulaştırmak üzere hazırlıklarını tamamladığı belirtildi. Açıklamada, arama kurtarma ekiplerini Libya'ya taşıyacak üç adet nakliye uçağından ilkinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan bölgeye hareket ettiği bilgisi verildi. Libya halkına "geçmiş olsun" dileklerinin iletildiği açıklamada, vefat edenlere Allah'tan rahmet dilendi. AA

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