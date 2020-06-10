Türkiye'den Nijerya'ya başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen terör saldırısını kınayarak, ülkeye, ölenler için taziyelerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijerya'nın Borno eyaletinde dün düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin öldüğünün ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi yer aldı. Ülkenin kuzeydoğusunda, Borno eyaletine bağlı Foduma Kolomaiya köyüne gelen Boko Haram üyelerinin dün düzenlediği silahlı saldırıda 69 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü. AA

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