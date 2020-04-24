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24 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Türkiye'den Trump'a 1915 olayları tepkisi

24 Nisan 2020, Cuma 19:00
Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklaması hakkında, "İç siyasi mülahazalarla yapılan bu açıklamanın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Açıklamada serdedilen iddiaları reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin bugünkü açıklamasının, Ermenilerin dogma haline getirmeye çalıştıkları subjektif anlatıyı temel aldığı bildirildi.

Açıklamada, "İç siyasi mülahazalarla yapılan bu açıklamanın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Açıklamada serdedilen iddiaları reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

Trump'ın açıklamasında, aynı dönemde Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Müslüman'ın acılarının ısrarla görmezden gelindiğini müşahede edildiği vurgulanan açıklamada, adalet ve hakkaniyetten yoksun bu anlayışın artık değişmesi gerekliliğinin altı çizildi.

Açıklamada, Türkiye'nin 1915 olayları konusunda "Ortak Tarih Komisyonu" kurulması önerisinin halen geçerli olduğuna işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Bu Komisyon kurulduğu takdirde gerçeklerin gün yüzüne çıkacağına inanıyoruz. Bu öneriyi gündemden düşürmeye yeltenenler ise 1915 olaylarındaki sorumluluklarını unutturmak isteyen radikal Ermenilerdir. ABD yönetimi, artık bu gerçeği görmeli ve ona göre hareket etmelidir. Bu vesileyle Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecinde hayatını kaybeden Müslüman, Hristiyan, Yahudi tüm sivil Osmanlı milletlerini saygıyla anıyoruz."

Trump, 1915 olayları için "Büyük Felaket" ifadesini kullandı

ABD Başkanı Trump, Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin, Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün 20. yüzyılın en büyük toplu kıyımlarından olan Meds Yeghern'de acı çekmiş olanların anısını hatırlıyoruz." ifadesine yer verdi.

AA

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