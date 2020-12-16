EMEKLİ BÜYÜKELÇİ LOĞOĞLU: ABD YAPTIRIMLARINA DEMOKRASİ VE HUKUKUMUZU VE BÖLGEYLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİREREK CEVAP VERELİM.

3.5 ay hayatî öneme sahip

TÜRKİYE’NİN bu yaptırımlara cevap olarak hem demokrasi ve yargı bağımsızlığı gibi alanlarda adım atması, hem de bölge ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirmesi gerektiğini söyleyen Faruk Loğoğlu: “Aralık’ın son 15 günü ile Ocak, Şubat ve Mart ayları AB Zirvesi sebebiyle hayatî. Türkiye’nin bu dönemde bölgenin ağırlıklı bir ülkesi olduğunu olumlu yönleriyle anlatacak adımlar atması şart.”

Stratejik bir bakış lâzım

“Ortada Türkiye’nin geleceğine ilişkin stratejik bir bakışın unsurları yok, ama olmalı. Herkesi idare etmeye çalışıyoruz. ABD’nin ağzına bir kaşık bal çalıyoruz, AB’ye bir-iki mesaj. Halbuki Türkiye’nin bir iç ve dış vizyon açıklaması; bu vizyonun unsurlarını Türk ve dünya kamuoyuna anlatarak harekete geçirecek bir takvim oluşturması lâzım.”

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Türkiye duruşunu netleştirmeli

Emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu, Türkiye’nin iç ve dış politikada duruşunu netleştirmesi gerektiğine dikkat çekti.

ABD’nin Türkiye’yi hedef alan yeni yaptırımları kapıda. Söz konusu yaptırımların hem ABD ile ikili ilişkilere hem Türkiye’nin dış politikasına nasıl etki edeceğini ve bu yaptırımlar karşısında Ankara’nın nasıl bir politika izlemesi gerektiğini Emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu, Sputnik’e anlattı.

Yaptırımlar kaçınılmaz

Emekli Büyükelçi Loğoğlu’na göre, Türkiye açısından bu yaptırımlardan kaçış yok. Ankara’ya dönük yaptırım maddelerinin ABD Savunma Bakanlığı bütçe tasarısına eklenmesinin ABD Başkanı’nın da eli kolunu bağladığına işaret eden Loğoğlu “Türkiye’yi S-400’ler konusunda mutlaka CAATSA yasası uyarınca cezalandırmak için yaptırım maddelerini Savunma Bakanlığı’nın bütçesi içerisine koydular. Bu şekilde Başkan’ın elini kolunu bağlamak istediler. Çünkü Savunma Bakanlığı bütçesi bütün Amerikan kuvvetlerinin maaşlar dahil her türlü harcamasını öngören bir yasa. Aslında yaptırımlar buraya eklenmeseydi de uygulanacaktı. Ancak bu şekliyle başkana bir esneklik payı bırakılmadı. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız” dedi.

Demokrasi adımı atılmalı

Türkiye’nin bu yaptırımlara yanıt olarak hem demokrasi ve yargı bağımsızlığı gibi alanlarda adım atması hem de bölge ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirmesi gerektiğini söyleyen Loğoğlu “Aralık ayının son 15 gününün yanı sıra Ocak, Şubat ve Mart ayları AB Zirvesi sebebiyle Türkiye bakımından hayati bir dönem. Türkiye’nin bu dönemde bölgenin önemli, ağırlıklı, mutlaka hesaba katılması gereken bir ülke olduğunu olumlu yönleriyle anlatacak adımlar atması lâzım. İçeride, bunu daha önce de söyledim, demokrasi, laiklik, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı gibi esaslar açısından inandırıcı somut adımlar atması lâzım. Bölgesinde bölge ülkeleriyle ilişkilerini düzeltmesi lâzım” diye anlattı.

Yeni bir takvim oluşturulsun

Loğoğlu, Türk yönetiminin bahsettiği bu adımların atacağı yönünde çok umutlu olmadığını da aktardı: “Maalesef bahsettiğim bu adımların atılacağı noktasında umutlu değilim. Çünkü atılan bütün adımlar daha çok söylem planında kalıyor. ‘Yerimiz Avrupa’dır’ , ‘Amerika ile iyi ilişkiler istiyoruz’ veya ‘İsrail’e büyükelçi atıyoruz’ diyoruz, ama ortada Türkiye’nin geleceğine ilişkin stratejik bir bakışın unsurları yok ve aslında bu olmalı. Herkesi idare etmeye çalışıyoruz. ABD’nin ağzına bir kaşık bal çalışıyoruz, Avrupa Birliği’ne 1-2 mesaj, gemiyi limana çekerek mesaj vermeye çalışıyoruz. Halbuki Türkiye’nin bir iç ve dış vizyon açıklaması lâzım. Bu vizyonun unsurlarını da Türk ve dünya kamuoyuna anlatarak harekete geçirecek bir takvim oluşturması lâzım.”