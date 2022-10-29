‘Türkiye en büyük ticaret ortaklarımızdan’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ortak basın açıklaması düzenledi.

İsrailli Bakan Gantz ise şöyle konuştu: “Zorluklarla karşılaştığımız zamanlar oldu. Bugün Türkiye’nin en büyük beş ticaret ortağımızdan biri olduğunu söylemekten memnuniyet duyuyorum. Diplomatik temelde ise büyükelçilerimizin dönüşü bugün bize zemin hazırladı. Ankara ziyaretim, bir İsrailli liderin son bir yıldan az bir süre içinde yaptığı üçüncü ziyaret oldu. Kapılar açıldı ve ticaret, turizm ve sanayi alanlarında daha fazla işbirliği için büyük bir potansiyel var. Bu yıl Türkiye’deki İsrail vatandaşlarına ve Yahudi halkına yönelik endişe verici sayıda tehdidi ortadan kaldırmayı başardık. Hayat kurtarıcı bu önemli işbirliğinde güvenlik teşkilatlarının çalışmasından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Akar’a teşekkür ediyoruz. Birlikte çok daha fazlasının yapılabileceğine inanıyorum.”

İsrail ile ortak değerlerimiz var

Hulusi Akar ise “Türkiye ve İsrail bölgemizdeki gerçekten önemli aktörler ve bizim aynı zamanda Türkiye ve İsrail arasında hem tarihî hem kültürel bakımdan ciddi bağlarımız var, ortak değerlerimiz var. Türkiye olarak İsrail ile ilişkilerimizin ve işbirliğimizin özellikle savunma, güvenlik ve enerji gibi alanlarda geliştirilmesinin bölgesel barışa ve istikrara diğer ülkeler bakımından da bölgemiz için de önemli gelişmelere sebep olacağını, buradaki barış ve istikrara önemli katkılar sağlayacağını belirtmek istiyorum. Politikamızın gereklerini, politikamızla ilgili konuları, görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi, hassasiyetlerimizi kendilerine çok açık bir dille ifade ettik. Özellikle bölgemizdeki istikrar, iş birliği ve güvenliğin daha da gelişmesi bakımından neler yapılabileceği konusunda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka