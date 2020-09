Türkiye Ermenileri Patrikliği: Dinlerimizin emrettiği Barış için duâcıyız

Türkiye Ermenileri Patrikliği açıklamasında, “Dinlerimizin emrettiği barışın bir an önce tesis edilmesi, Âdil ve sürdürülebilir bir anlaşmanın oluşturulabilmesi için duÂcıyız” dedi.

Türkiye Ermenileri Patrikliği, Ermenistan ile Azerbaycan arasında başlayan çatışmalara dair bir açıklama yayınladı. Patriklik Sekreteryası imzasıyla yayınlanan açıklamada, “Dinlerimizin emrettiği barışın bir an önce tesis edilmesi, âdil ve sürdürülebilir bir anlaşmanın oluşturulabilmesi için duâcıyız” denildi. Karabağ sorununun masada çözülememesinin ü- züntü verici olduğu belirtilen Patrikhane açıklaması şöyle devam etti: “30 yıldır süregelen Karabağ sorununun Azerbaycan ve Ermenistan devletleri tarafından masada çözülememesi gerçekten üzüntü vericidir. Ülkeler arası silâhlı çatışmalar ve savaşlar, taraflar ve insanlık için büyük bir yıkım ve kayıp demektir. Dinlerimizin emrettiği barışın bir an önce tesis edilmesi, silâhların susması, âdil ve sürdürülebilir bir anlaşmanın oluşturulabilmesi için duâcıyız.”

Türkiye’nin üstleneceği rol çok önemli

Independent Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin barışın tesisinde üstleneceği rolün tartışmasız çok önemli olduğu bildirilen açıklamada, “Kafkasya coğrafyasını bir barış havzasına çevirmek ilgili devletlerin ve ulusların karşılıklı özveri ve katkısını gerektirmektedir” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: Azerbaycan ve Ermenistan halkları uzun yüzyıllar barış içinde birlikte yaşama ve var olma deneyimine sahiptirler. “Kardeş Azeri ve Ermeni halkları” deyiminin bugünkü nesiller tarafından da tekrar tesis edilmesi en büyük temenni ve duâmızdır.” Açıklamanın devamında, “Şüphesiz ki her kaybolan can değerlidir ve savaşın her günü telâfi olmaz kayıplar doğurmakta ve onarılamaz yaralar açmaktadır” denildi.