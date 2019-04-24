“Türkiye, evrensel değerleri seçti”

Grand Ankara Oteli’nde, Avrupa Birliği (AB) ve Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) birlikte uygulamaya başladığı, “İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi”nin açılış konferansı düzenlendi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger Türkiye ile iş birliklerinde her zaman demokratik kurumların önemli bir husus olduğunu vurguladı.

Hukuk devletinin Türkiye’de güçlendirilmesi konusunda desteklerini sunmaya devam edeceklerine işaret eden Berger, şöyle konuştu;

“Aslında Türkiye sadece bir üye değil, uluslararası sözleşmenin ve Avrupa Sözleşmesi’nin kurucu üyesidir. Türkiye de evrensel değerlerin yanında yer almayı seçti. AB böylece Türk Kamu Denetçiliği kurumlarının oluşmasında desteğini sundu. Bundan dolayı daha etkin ve hesap verilebilir bir Türkiye’de kamu kurumlarının kurulmasına yol açtı.”

YSK da hukukun dışına çıkmaz

Konferansın açılış konuşmasını yapan Malkoç, KDK’nin, hukukun üstünlüğünün sağlanması, insan hakları ve temel özgürlükler konsunda çok hassas bir kurum olduğunu söyledi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “31 Mart’ta yerel seçimler yapıldı, o tartışılır bu tartışılır, ama geçmişte hem siyasetle uğraştım hem de Yüksek Seçim Kurulunda 2 yıl görev yaptım. Bir ülkeyi güçlü kılan, o ülkenin iyi yetişmiş, vasıflı, ahlaklı, düzgün çalışan insanlarıdır ve bu insanların oluşturduğu o ülkenin kurumlarıdır. Seçimler konusunda YSK değil Türkiye’de, dünyaya örnek olacak bir kurumdur, o açıdan YSK’ye herkes güvensin, hukuk gereğini yapar, YSK de hukukun dışına çıkmaz. Biraz süre aldı, ama önümüzdeki günlerde de bunun yansımasını göreceğiz” diye konuştu.