‘Türkiye gazeteciler için güvenli bir ülke değil’

İnternetten yayın yapan Ses Kocaeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi Güngör Arslan, iş yerinde uğradığı silâhlı saldırı sonrasında kaldırıldığı hastanede can verdi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu yapığı açıklamada, Saldırı sebebinin ortaya çıkarılması ve bütün sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Geçen yıl da Bursa’da radyocu Hazım Özsu yorumlarını beğenmeyen bir dinleyicisince öldürülmüştü. Güngör Arslan’ın canı mesleği sebebiyle alındıysa bu, yıllardır estirilen düşmansı havada, Türkiye’nin artık gazeteciler için güvenli bir ülke olmaktan çıktığını gösterir” dedi. Önderoğlu, AFP haber ajansına verdiği demeçte de, Güngör Arslan’ın daha önce de saldırılara uğradığını hatırlatarak, Arslan’ın özellikle yolsuzluklar konusunda yazdığı yazılardan dolayı pek çok insan tarafından cesareti nedeniyle takdir edildiğine dikkat çekti. Haber Merkezi

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