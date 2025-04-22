“Türkiye genelinde bir adaletsizlik var”

Yozgatlı çiftçi Ömer Demir, çiftçilerin dertli olduğuna dikkat çekti.

Çiftçi Demir “Patates, soğan, şeker pancarı, arpa, buğday. nohut gibi ürünler ekiyoruz. Son zamanlarda bayağı bir dertliyiz bu konularda. Kredilerimizi, borçlarımızı ödeyemiyoruz. Ürünlerimizi satamıyoruz. Şu anda icralık durumdayız, traktörümüz, tarlamız. Borçlarımızı ödeyemiyoruz. İşin garibi şu, gece gündüz çalışıyoruz, vatana millete faydalı olmaya çalışıyoruz. Devletimize sonuna kadar saygı gösteriyoruz, arkasındayız. Fakat hükümeti eleştirdiğimiz zaman sanki vatan hainiymiş gibi muamele görüyoruz. Bundan çok rahatsızız. Hükümet ve devlet iki ayrı kavramdır. Biz o kadar mal dökmüşüz, illâ sesimiz çıkacak, susup içimize atamayız. Ortada bir adaletsizlik var” dedi. Yozgat - Anka

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