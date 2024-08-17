Türkiye genelinde devam eden 6 orman yangınınında son durum?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, hava şartlarının da etkisiyle ülke genelinde birbiri ardına başlayan orman yangınlarını havadan ve karadan müdahalelerle söndürmeye çalışıyor.

Karşıyaka’daki yangın 3 kişinin piknik amaçlı yaktığı ateş sebebiyle çıkmış

Karşıyaka ve Bayındır ilçelerinde 900 vatandaş tahliye edildi

Önceki gün ve dünden bu yana ülke genelinde çıkan 69 yangın kontrol altına alındı. Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük ve Muğla'daki 6 orman yangınını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bu illerdeki yangınlara 39 helikopter ve 10 uçaktan oluşan toplam 49 hava aracı, arazöz ve iş makinesinden oluşan 458 kara aracıyla müdahalede bulunuluyor. Ayrıca 2 binden fazla personel mücadelede görev alıyor.

İllerden OGM'ye ulaşan bilgiler, "yangınların enerjisinin düştüğü" şeklinde değerlendirildi.

OGM yetkilileri, hava sıcaklığı ve düşük nemin etkisine de dikkati çekerek orman yangınlarına karşı gelecek pazar gününe kadar son derece dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına saat 11.55 itibarıyla müdahale sürüyor

Orman yangınlarına müdahale için hava araçları iki günde 2 bin 134 sorti yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü hava araçları, ülke genelinde 15-16 Ağustos'ta çıkan orman yangınları nedeniyle 2 bin 134 sorti yaparak alevlere 7 bin 662 ton su attı.

Yapılan müdahalelerin ardından illerden OGM'ye ulaşan bilgiler, "yangınların enerjisinin düştüğü" şeklinde değerlendirildi.

İzmir'deki orman yangınına havadan müdahaleye yeniden başlandı

Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını şiddetli rüzgara rağmen sürdürüyor.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.

Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kalmıştı.

Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek vermişti.

Yangında ormanlık alanın yanı sıra park, bahçe, zeytinlik alan ile evler ve sanayi sitesindeki iş yerleri de etkilendi. Alanda arı kovanlarının da yandığı görüldü.

Alev daha önce yeşil olan ormanlık bölgeyi siyaha bürüdü. Bölgede yol kenarlarına atılan cam şişe gibi yangına neden olabilen atıkların yanı sıra poşet, kağıt gibi yanıcı atıklar da dikkati çekti.

İzmir Karşıyaka'daki yangın bölgesinde rüzgarın hızı düne göre düştü

İzmir'de, orman yangının devam ettiği Karşıyaka ilçesi Yamanlar bölgesinde rüzgarın şiddeti düne göre azaldı.

Dün özellikle bölgede saatte 80 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar yangının daha da ilerlemesinde etkisi büyük oldu. Şiddetli rüzgar havadan müdahaleyi de zorlaştırdı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, yangın bölgesinde bugün hava sıcaklığının öğlen 12'ye kadar 33 derece, rüzgar hızının saatte 35-45 kilometre, nem oranı da yüzde 25-34 arasında olması bekleniyor.

Saat 12.00-15.00'te ise hava sıcaklığı 36 derece tahmin edilirken, rüzgarın kuzey-kuzeydoğu bölgesinden saatte 45-55 kilometre hızda esmesi bekleniyor.

Aynı saatlerde nem oranının da yüzde 20-23 olacağı tahmin ediliyor.

Akşam saat 21.00'den itibaren ise yangın bölgesindeki rüzgarın hızının saatte 30-40 kilometreye düşmesi öngörülüyor.

Bolu

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için 45 saattir çalışma yürütülüyor.

Yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 12 helikopter ile 138 arazöz, 245 araç ve iş makinesi destek veriyor.

Bölgede görev yapan 1357 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, helikopterle bölgede inceleme yaptı. Polat'a, Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer de eşlik etti.

Karabük

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 20 saattir devam ediyor.

Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda dün saat 14.19 sıralarında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Yangını söndürmek için 61 araç ve 192 personel ile müdahale ediliyor.

Çalışmalarda ayrıca Karabük, Ovacık ve Yenice Orman İşletme Müdürlükleri, Karabük DSİ 234. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Karabük, Ovacık ve Yenice Belediyeleri, Kardemir AŞ ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, su tankerleri, itfaiye araçları ve dozerler yer alıyor.

Bartın ve Karadeniz Ereğli Orman İşletme Müdürlüklerinden araçlar bölgeye intikal halinde olup yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Jandarma Komutanlığına ait 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.

Aydın

Alhisar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki yangına gece boyunca havadan ve karadan müdahale sürdü.

Günün ilk ışıklarıyla hava araçlarının sayısı artırıldı.

Alevlere 8 helikopter, 7 uçak, 32 arazöz, 11 su tankeri, 5 dozer ve 303 personel müdahale ediyor.

Rüzgara ve arazinin sarp olmasına rağmen ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Bozdoğan ilçesindeki Alhisar Mahallesi'nde dün ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edilmişti.

Manisa

Boyalı ve Kayacık Mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları devam ediyor.

Boyalı Mahallesi'ndeki yangına 6 uçak, 14 helikopter, 46 arazöz, 14 su ikmal aracı, 6 iş makinesi, 6 ilk müdahale yer ekibi müdahale ediyor.

Yangınla mücadelede 45 teknik eleman olmak üzere 450 personel görev yapıyor.

Kayacık Mahallesi'ndeki yangına ise 1 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 iş makinesi, 1 ilk müdahale yer ekibi müdahale ederken, 5 teknik eleman olmak üzere 100 personel bölgede söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangın nedeniyle Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan Mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var

Yamanlar Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Bakan Yumaklı, ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, önceki gün ve dünden devam eden yangınlar olduğunu ifade ederek, "Orman yangınlarının 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var." dedi.

İzmir Ödemiş ve Aydın Didim'deki yangınların kontrol altında olduğunu kaydeden Yumaklı, Bolu Göynük yangınının enerjisinin düşürüldüğünü, arazi yapısının çok sarp olması nedeniyle müdahalenin zorluklarla yürüdüğünü söyledi. Duman nedeniyle görüş alanının düştüğünü belirten Yumaklı, "Bir süre böyle devam edecek, arkadaşlar söndüre söndüre ve soğuta soğuta devam edecekler." dedi.

Yumaklı, Karabük Ovacık ve İzmir Yamanlar'daki yangınların da enerjilerinin düşürüldüğünü dile getirdi.

"Komple etkilenen alan yaklaşık 1600 hektar civarında"

Yamanlar Sancaklı Mahallesi yakınında dik vadiler ve sarp alan olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Oraya hava araçları müdahale edemiyor. Karadan arkadaşlarımız bütün gece boyunca müdahaleleri yaptılar. Şu anda orası devam ediyor. Şehri ilgilendiren herhangi bir husus kalmadı. Duman tespit ediyorsunuzdur, küller geliyor. Bu dumanın bir bölümü hemen yakınımızdaki Büyükşehir Belediyesinin çöp aktarma tesisi ile alakalı ve onun etrafındaki 1-2 bina, onların dumanı geliyor şehre. Yani halihazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil. İzmir Yamanlar için söylüyorum, etkilenen alan, bunun içerisinde kırsal alanlar, açık alanlar var, orman alanından bahsetmiyorum. Komple etkilenen alan yaklaşık 1600 hektar civarında. Bunun ne kadarının orman alanı olduğu ve ne kadarı hasar gördüğünü arkadaşlarımız bilahare açıklayacaklar. Halihazırda 2 uçak ve 11 helikopter müdahale etmeye devam ediyorlar."

"Gece boyu hem yangınlarla mücadele ederken hem de bir organize kötülükle mücadele ediyoruz"

Yumaklı, gece boyunca yangınların yanı sıra dezenformasyonla da mücadele ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Gece boyu hem yangınlarla mücadele ederken hem de bir organize kötülükle mücadele ediyoruz. Bu da enteresan, insan ülkesine bunu niye yapar? Uluslararası çağrılar var mesela. Bizim uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususumuz yok ki. Bu, neden yapılıyor? Panik oluşturmak için yapılıyor maalesef. Lütfen bizim, ilgili arkadaşların, valiliklerin açıklamalarını baz alın. İkincisi de başka tarihler, başka ülkeler, başka şehirlerdeki yangınlar sanki İzmir yangınıymış gibi servis edildi yani organize kötülük demekten başka aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Buradan tekrar bütün vatandaşlarımızdan bu tür dezenformasyonlara kanmamalarını, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini özellikle rica ediyorum."

Cevdet Yılmaz: Toplum olarak sorumluluğumuz yangına yol açabilecek her türlü eylemden uzak durmak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli illerinde çıkan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Eş zamanlı süren yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini belirten Yılmaz, yeri geldiğinde canlarını riske atarak yangınlarla mücadele eden kahraman kamu görevlilerine ve onları destekleyenlere teşekkür etti.

Sahadaki durumun ve yapılanların Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Orman Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerince takip edildiğini bildiren Yılmaz aşırı sıcak hava, düşük nem oranı ve şiddetli rüzgarların yangın için son derece yüksek risk oluşturduğunu aktardı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu dönemde toplum olarak sorumluluğumuz yangına yol açabilecek her türlü eylemden uzak durmaktır. Yangın çıktıktan sonra müdahale elbette çok önemli. Bundan daha önemlisi ise yangınların çıkmaması için çaba sarf etmek. Ciğerlerimizin daha fazla yanmaması için yetkililerin uyarılarını takip edelim, azami dikkat gösterelim ve çevremizdeki herkesi dikkatli davranmaya davet edelim."