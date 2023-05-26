Türkiye Gönüllüleri de sandık için seferber

Türkiye Gönüllüleri’nden Sibel Uçar, “Seçim günü sandık güvenliğinde sahada görev alan gönüllülerimizden milletin iradesine yani sandığa sahip çıkmalarını istiyoruz” dedi.

SÜMEYYE IŞIKÇI - İSTANBUL

Türkiye Gönüllüleri’nden Sibel Uçar Yeni Asya’ya değerlendirmelerde bulundu.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Türkiye Gönüllüleri’nin 145.301 ıslak imzalı sonuç tutanağına ulaştıklarını belirten Sibel Uçar, bu sayının kullanılan toplam oyun yüzde 80’den fazlasını kapsadığını kaydetti.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise yüzde 100’e ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Uçar cümlelerine şöyle devam etti: “Türkiye Gönüllüleri’ne sandık güvenliğinde yer almak üzere katılan kişi sayısı 210 bini aşmış durumda. Yaklaşık 4 aylık bir süreçte seçimin ilk turu için aldığımız başvuru sayısı 111.298 idi. Yani bir haftalık süreçte bize 100 binin üzerinde yeni Türkiye Gönüllüsü katılmış oldu. 14 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlerde Bölge- İl- İlçe- Mahalle Koordinatörü, Avukat, Okul Temsilcisi, Müşahit, siyasi partiler üzerinden Sandık Kurulu Üyesi, Çağrı Merkezi Ekibi ve merkezi kadrolar olarak toplam 83.921 kişi görev aldı. Bu seçimde ise görev alan kişi sayısının bunun çok daha üstünde olacağını öngörmekle birlikte bir yandan devam eden görev atamalarımız diğer yandan gelen başvuruların devamlılığı nedeniyle nihai durumu bugünden söylemek oldukça zor”

GÖNÜLLÜLERİMİZDEN MİLLETİN İRADESİNE SAHİP ÇIKMALARINI BEKLİYORUZ

Uçar, Türkiye Gönüllüleri’nden 28 Mayıs günü beklentileri hakkında “Seçim günü sandık güvenliğinde sahada görev alan gönüllülerimizden aldıkları sandık güvenliği eğitimi doğrultusunda milletin iradesine yani sandığa sahip çıkmalarını istiyoruz. Bunun yanı sıra ıslak imzalı sonuç tutanaklarını dijital ortama aktaracaklar. İl- İlçe - Mahalle Koordinatörü, Avukat, Okul Temsilcisi, Müşahit, Çağrı Merkezi Ekibi ve merkezi kadrolarımız da öncesinde olduğu gibi seçim gününde yoğun bir şekilde çalışıyor olacaklar” ifadelerini kullandı.

MANİPÜLATİF BİLGİLER SEÇMEN SANDIĞA GİTMESİN DİYE YAPILIYOR

Her seçim dönemi manipülatif bilgilerin ve seçmenlerin oy kullanmak için sandığa gitme eğilimini etkilemeye yönelik bazı mesajların devreye bilinçli olarak sokulduğuna dikkat çeken Uçar, konuya ilişkin şunları aktardı: “Özüne baktığınızda tüm bunların seçmende ‘ben sandığa gitsem ne olacak, zaten sonuç değişmeyecek ki’ düşüncesi oluşturduğunu görüyor ve kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğunu düşünüyoruz. Bu bilgilerin kaynağına ya da o mesajda yer alan sorunla ilgili atılması gereken adımların atılıp atılmadığına ve bunların sonuçlarına da bakmak gerek.” Son olarak çağrımız; seçim sandığı vatandaşın sesini duyuracağı yerdir. Sandığa gitmekten vazgeçen kişi sadece kendi sesini duyurmaktan vazgeçmiş olmuyor; kendisi gibi düşünen, ama sesini duyurmak isteyen başkalarının da sesinin duyurulmasını engellemiş oluyor. Bu nedenle her ne olursa olsun sandığa gidilmeli. Kullanılan iradenin sonuçlara yansıması için www.turkiyegonulluleri.org adresinden ‘Gonullu Ol’ butonuna basarak sandık güvenliği konusunda görev alınabilir” dedi.