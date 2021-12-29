Türkiye, görevi Fransa’ya devrediyor

Türkiye, NATO bünyesindeki en yüksek hazırlığa sahip askerî güç olan Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti’nin (VJTF) komutasını 1 Ocak 2022’de Fransa’ya devredecek.

Sputnik’in haberine göre, NATO’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den komutayı devralacak olan Fransa, NATO kuvvetinin komutasını bir yıl boyunca yürütecek. VJTF’nin ana unsurunu 2022’de 3 bin 500 askerden oluşan Fransız-Alman tugayı oluşturacak. Ayrıca İspanya, Portekiz ve Polonya da görev kuvvetine asker verecek. Hollanda’da bulunan NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nın komutası altındaki 40 bin askerlik NATO Mukabele Kuvveti’nin bir parçası olan VJTF, ittifakın savunması için birkaç gün içinde harekete geçebilecek şekilde hazır bekletiliyor. Görev gücünün komutasını her yıl başka bir müttefik ülke üstleniyor. Fransa, 1 Ocak 2023’te komutayı Almanya’ya devredecek. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 98

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.