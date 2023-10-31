SİYASETBİLİMCİLER: DARBELER DE, OTORİTER YÖNETİMLER DE TÜRKİYE’DEKİ DEMOKRASİ EKSİĞİ SORUNUNU DERİNLEŞTİRDİ.

KAÇIRILAN FIRSATLAR

FUAT Keyman: “2000-8 dönemindeki Türkiye'nin AB serüveninde yaşanan demokratik ve idarî reform sürecinden vazgeçilmesi ve 15 Temmuz’dan ders almayan iktidarın Türkiye'yi güvenlik adına demokrasi, çoğulculuk ve eşit vatandaşlıktan uzaklaştırması, demokratikleşme fırsatını kaçırmanın örneklerinden.”

PEKİŞMİŞ DEMOKRASİ

BERK ESEN: “Türkiye pekişmiş demokratik bir rejime bir türlü geçemedi. Demokratik rejimin artık tartışmaların ötesinde olduğu, bütün siyasî aktörlerin demokratik kurumlara bağlı olduğu, seçimlerin serbest ve âdil yapıldığı, seçim sonuçlarının bütün siyasî aktörlerce kabul edildiği bir konsolide olmuşluk yok.”

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Siyaset Bilimci Fuat Keyman: Türkiye hâlâ demokratikleşemedi

Türkiye’de Cumhuriyet 100 yaşını doldururken siyaset bilimciler demokrasinin yeni bir otoriterleşme dalgası tehdidi ile karşı karşı olduğuna dikkat çekiyor.

Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim’de 100. yıldönümünü kutlarken kurulduğu 1923 yılından günümüze kadarki yolculuğunda demokrasisinde önemli dönüm noktaları kadar askeri darbelerle kesintiler de yaşadı. Siyaset bilimcilere göre önemli aşamalar kat etmesine rağmen Türkiye demokrasi tam olarak hâlâ konsolide edilebilmiş değil. İngiltere merkezli araştırma ve analiz şirketi Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından hazırlanan Demokrasi Endeksi’nde Türkiye 2022 yılında 167 ülke arasında 103’üncü sırada yer aldı. Rapora göre dünyada 24 ülkede “tam demokrasi” var ve Türkiye şu an için “hibrit rejim” kategorisinde. 1923 yılında kurulmasına karşılık demokrasi geçmişi 77 yıl olan Türkiye’de bu alanda ileriye ya da bazen geriye doğru meydana gelen gelişmelerin ülkenin iç dinamikleri kadar dünyanın o dönemdeki konjonktürü ile de örtüşerek seyrettiği görülüyor.

Hayli kötü bir performans

Siyaset Bilimci Fuat Keyman 1950’den ötesine bakıyor ve demokrasiye çok partili parlamenter sistem içinde geçen Türkiye’nin demokrasisini bugüne kadar güçlendirmediğini ve “konsolide” edemediğini söyleyerek şu yorumu yapıyor: “Bu eksiklikte, 1960’dan 2016’ya yaşadığımız darbelerin ve müdahalelerin önemli rolü oldu. Ama 2014’den bugüne yaşadığımız denge ve denetleme sistemini sevmeyen, yürütme aygıtını çok güçlendiren, yargı ve yönetim kurumlarını siyasallaştıran, demokrasiden otoriterleşmeye sapma tercihiyle seçilmiş iktidar da demokrasi eksiği sorununu derinleştirdi.” Siyaset Bilimci Berk Esen, “demokrasinin konsolide olamaması” noktasında Keyman ile birleşirken bunu şöyle açıklıyor: “Demokratik rejimin artık tartışmaların ötesinde olduğu, bütün siyasi aktörlerin demokratik kurumlara bağlı olduğu, seçimlerin serbest ve adil yapıldığı, seçim sonuçlarının bütün siyasi aktörler tarafından kabul edildiği bir konsolide olmuşluktan söz ediyoruz. Yani Türkiye pekişmiş demokratik bir rejime bir türlü geçemedi ve bu yönüyle hayli kötü bir performansa sahip.”

Fırsatlar değerlendirilmedi

DW Türkçe’nin haberine göre, 1960 darbesi, 1971 muhtırası ve 12 Eylül askeri darbesi demokrasi için önemli dönüm noktaları. 28 Şubat dönemi ve birkaç farklı başarısız darbe girişiminden sonra 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ve ardından gelen olağanüstü hal dönemi de demokrasi açısından bir diğer önemli kırılma anı olarak düşünülüyor. Keyman, tüm bu süreçte kaçırılan önemli fırsatları kendi önem sırasıyla şöyle anlatıyor: “Birincisi, 2000-2008 dönemindeki Türkiye’nin AB serüveninde yaşanan ‘demokratik ve idari reform sürecinden’ vazgeçilmesi. İkincisi; 1950’de demokrasiye geçen Türkiye’de, Demokrat Parti’nin 1954’den itibaren otoriterleşme, popülizm ve parti çıkarını tercih etmesi, bu sorunun asker ve derin devlet tarafından 1960 darbesiyle çözüm kararının alınması ve darbeler döneminin başlatılması. Üçüncüsü de 15 Temmuz darbe girişiminden ders almayarak iktidarın Türkiye’yi güvenlik adına demokrasi, çoğulculuk ve eşit vatandaşlıktan uzaklaştırması.”

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