Türkiye hukuk devleti değildi, artık yasa devleti de değil

Türkiye günlerdir organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker’in gündeme getirdiği iddiaları tartışıyor.

Independent Türkçe’ye konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Demokrat Yargı Derneği Başkanı Hâkim Orhan Gazi Ertekin, “Yapılan paylaşımlar hem itiraf hem de suçtur. Ciddî adaletsizlikler yaşanmasına rağmen oldukça makul şüpheler, yani somut atıfların olduğu suç iddialarında tek bir soruşturma dahi yapılmıyor. Bu Türkiye’de devletin ve kurumların yasalardan bile koptuğunun bir gösterisi. Kurumlar artık yasaları dahi hiçe sayan bir sürecin içerisine girdi. Bir defa Türkiye bir hukuk devleti değildir. Son 100 yıldır Türkiye hiçbir zaman bir hukuk devleti olmadı. Fakat son 4-5 yıldır artık yasa devleti de değildir. Yasalara ve kurumlara dayanan bir devlet de değildir” dedi.