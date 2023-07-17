Türkiye içine kapandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin FETÖ kaynaklı yaşadığı 15 Temmuz darbe girişimi, ülkede toplumsal, hukuki, siyasi ve ekonomik yönden etki meydana getirdi.

VOA Türkçe’den Yıldız Yazıcıoğlu’nun haberinde uzmanlar cumhuriyetin 100’ncü kuruluş yıldönümü eşiğindeki darbe girişimini ve darbe girişimi gerekçeli değişimi yorumladı. Bunlardan ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, “Aslında 15 Temmuz’un olduğu gün itibariyle karşı karşıya kaldığımız ekonomik etkiler bir tarafa, orta ve uzun vadede de ciddi etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar Türkiye’de siyasetin yapısının değiştirmesiyle birlikte etkili oldu. Daha içe kapanık, daha kendi sorunlarıyla boğuşmaya çalışan daha dünyadan bir miktar yaşadığı travma nedeniyle uzaklaşan bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıya kalındı. Bu sadece güvenlik açısından değil birçok konuda politikaları etkiledi. Ekonomi politikaları da bunlardan başta geleni. Dış açık finansmanının olumsuz etkilenmesine neden oldu ve Türkiye belki de dünyada değişen para politikası yaklaşımıyla beraber hem kendi içine kapanması hem de o dünyadaki olumsuz ortamın etkisiyle, ciddi bir döviz eksiğiyle ve Türk lirasının değer kaybıyla karşı karşıya kaldı. Bunu takip eden yıllarda enflasyona ekonomik dengelere olan etkisini de hep beraber görüyoruz” diye konuştu.

Hakların ihlali

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise, “Anayasa’nın yürütme yetkisini de tek başına verdiği partili Cumhurbaşkanı, uygulamada ‘Parti Başkanlığı Yoluyla devlet Başkanlığı ve Yürütme’ (PBDBY) olarak adlandırılabilecek bir kurgu ortaya çıktı. Bu durum, Anayasa’da ‘yasama-yürütme-yargı’ şeklinde sıralanan ve biçimsel olarak erkler ayrılığını andıran Cumhuriyet’in temel kurumlarını, PBDBY güdümündeki organlar birliğine dönüştürdü. Yargı bağımsızlığına dayanan erkler ayrılığı yokluğu, geniş bir yelpazeye yayılan anayasal hak ve özgürlüklerin sürekli ihlali sonucunu doğurdu” ifadelerini kulandı.

Tartışmalı durumlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AKP teklifi ile Ekim 2016’da, 15 Temmuz günü ulusal anma gün takvimine eklendi. Demokrasi ve Milli Birlik Günü adı altında resmi tatil ilan edilmesi ile birlikte bu gün, her yıl Erdoğan’ın katıldığı görkemli anma etkinliklerine sahne oluyor. Darbe girişimi gecesi ardından 20 Temmuz itibariyle olağanüstü hal uygulamasıyla yönetilen Türkiye’de, sonrasında hem OHAL düzenlemelerini kalıcılaştırma yaklaşımı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adıyla başkanlık sistemine geçilmesi ise halen tartışılıyor. Darbe girişimine karşı halk tepkisi gösterilmesi ve o gece sokağa çıkılması ile ilgili ise, “15 Temmuz Destanı” kavramıyla Cumhuriyet’in kuruluşunu sağlayan Kurtuluş Savaşı mücadelesi ile kıyaslama yapılması da tartışmalı görülüyor.