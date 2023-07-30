Türkiye İhvan karargahını kapattı

Türkiye, Müslüman Kardeşleri güçlü bir şekilde desteklerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç kez Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile uzlaşmayı asla kabul etmeyeceğini vurguladı. Ancak 2021 yılı başlarında iki ülke arasındaki ilişkilerde bir miktar iyileşme görüldü.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı yılın mart ayında iki tarafın istihbarat, diplomatik ve ekonomik temaslar yürüttüğünü ve Kahire ile güçlü ilişkiler istediğini ifade etmesiyle bu iyileşmenin ilk sinyalleri verildi. Bundan bir hafta sonra Ankara, Kahire’nin Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olduğunu söylediği İstanbul merkezli üç televizyon kanalının bazı siyasi programlarını ve Mısırlı yetkililere karşı düşmanca söylemlerini durdurmaları talebinde bulundu. Bunun yanında Arap basını, Türkiye’nin Müslüman Kardeşler’in ülkedeki karargâhı olarak tanımlanan yerin kapattığını bildirdi. Haber Merkezi

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