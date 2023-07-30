"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Türkiye İhvan karargahını kapattı

30 Temmuz 2023, Pazar 12:04
Türkiye, Müslüman Kardeşleri güçlü bir şekilde desteklerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç kez Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile uzlaşmayı asla kabul etmeyeceğini vurguladı. Ancak 2021 yılı başlarında iki ülke arasındaki ilişkilerde bir miktar iyileşme görüldü.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı yılın mart ayında iki tarafın istihbarat, diplomatik ve ekonomik temaslar yürüttüğünü ve Kahire ile güçlü ilişkiler istediğini ifade etmesiyle bu iyileşmenin ilk sinyalleri verildi. Bundan bir hafta sonra Ankara, Kahire’nin Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olduğunu söylediği İstanbul merkezli üç televizyon kanalının bazı siyasi programlarını ve Mısırlı yetkililere karşı düşmanca söylemlerini durdurmaları talebinde bulundu. Bunun yanında Arap basını, Türkiye’nin Müslüman Kardeşler’in ülkedeki karargâhı olarak tanımlanan yerin kapattığını bildirdi.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 454
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Eyyam-ı bahur" kapıda!

    Kars'taki feci kazada 7 kişi vefat etti, 22 kişi yaralandı - Vali Öksüz'den ve Bakan Tunç'tan açıklama

    Türkiye İhvan karargahını kapattı

    AYM sitesinde emsal kararlar

    Bunlar iyi günlerimiz

    Saray sefada, millet cefada

    171 hakim ve savcının görev yeri değişti

    Elektrikte zam sonbahara kaldı

    Fatura bir kez daha dar gelirliye

    Orman talanına tepki büyüyor

    Yardımcıdan “müjde”: Yıl sonuna kadar yeni vergi yok

    Hasarlı binalar doğru şekilde yıkılmıyor

    Almanya’da aşure dağıtıldı

    Sellere ve yangınlara alışacağız

    Araç muayene ve sigorta ücretleri düşürülsün

    Keşan’ın 1.5 aylık suyu kaldı

    AYM kararına rağmen yine gözaltı

    Yunan bakan yangın faciası sonrası istifa etti

    Aldatmaktan vazgeçin - Millet samimiyet bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsimsiz kahramanlar bir bir göçerken
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yalan iktidarı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Göstermelik İşler Akademisi
    Risale-i Nur'dan

    Hilafet, neden Âl-i Beytte takarrur etmedi?
    Adnan NACİR

    Gizli Maddeler
    Duygu Penekli

    Kemik erimesini önleyici beslenme ne olmalı?
    Osman ZENGİN

    Hizmetine devam et!
    Faruk ÇAKIR

    Yanlış yapana hesap sormak yok mu?
    Misbah ERATİLLA

    Bir günde Kur’an okumayı öğrendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.