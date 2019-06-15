Türkiye ile gizlice görüşüyoruz

ABD’li sözcü Yarbay Mike Andrews, Türkiye’nin meşru hava savunma ihtiyaçlarına nasıl yardımcı olabileceğimizi Türk Savunma Bakanlığı’yla görüşmeye devam ettiklerini söylerken, bu görüşmelerin iki taraf arasında özel ortamda sürdürüldüğünü ve ayrıntıya giremeyeceğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Türkiye’yle Amerika arasındaki ilişkilerin sadece F-35 meselesine indirgenemeyeceğini belirterek, ABD’nin “stratejik ortağı” Türkiye’yle ilişkisine çok değer verdiğini vurguladı. El Hurra’nın sorularını yanıtlayan Andrews, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımı nedeniyle F-35 programına üyeliğinin askıya alınması kararının iki ülke askeri ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorusu üzerine, “ABD stratejik ortağı Türkiye’yle ilişkisine çok kıymet verir. İlişkilerimiz çok katmanlıdır, sadece F-35 programından ibaret değildir. Türkiye’yle güvenlik konusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi. VOA’nın haberine göre Andrews, Türkiye’nin bu ayın sonunda ABD’nin de katılacağı Anadolu Kartalı tatbikatına ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

F-35 programında kalınacağından hala umutluyuz

ABD’nin Türkiye’nin S-400 alımını iptal edeceğinden umutlu olduğunu ifade eden Andrews, ABD’nin Türkiye’ye Patriot füze savunma sistemi teklifiyle ilgili bir soruyu cevaplarken, “Türkiye’nin meşru hava savunma ihtiyaçlarına nasıl yardımcı olabileceğimizi Türk Savunma Bakanlığı’yla görüşmeye devam ediyoruz” dedi ancak bu görüşmelerin iki taraf arasında özel ortamda sürdürüldüğünü ve ayrıntıya giremeyeceğini belirtti. Andrews, “ABD Patriot hava savunma sistemi konusunda 2009’dan bu yana Türkiye’yle aktif müzakereler yürütüyor. Dolayısıyla Türkiye’yle birlikte yakından çalışmaya devam edeceğiz ama bunu özel bir şekilde yapacağız” ifadesini kullandı. Pentagon sözcüsü Andrews, F-35 programının Türkiye açısından geleceğiyle ilgili bir soru üzerine de, “ABD ve Türkiye güçlü stratejik ortaklar. Türkiye kendi hava savunma ihtiyaçlarının gereklerini yapıyor. F-35’ler dünyadaki en güçlü ve sağlam beşinci nesil savaş uçakları. Türkiye’nin programda kalacağından hala umutluyuz. Ancak S-400’de devam ederlerse de (F-35 programına) katılımlarını sonlandırmak için onlarla iletişim halinde olmayı sürdüreceğiz” dedi.

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Çavuşoğlu: Geri adım atmayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına ilişkin hiçbir şekilde geri adım atmayacağını söyledi. Çavuşoğlu, Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalar da bulundu ve soruları yanıtladı. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin ve “Türkiye’nin çabalarına ve güvencelerine rağmen ABD’nin şu ana kadar ikna olmamasının başka nedenleri mi var? Washington yönetiminin, F35 programındaki ortaklığımızın bitirilmesi yönündeki adımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki soruya Çavuşoğlu, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemine ihtiyacı olduğu cevabını verdi. Türkiye’nin hava savunma sistemi alma çabalarını sürdürdüğünü ancak müttefiklerinden alamadığını belirten Çavuşoğlu, “Patriotları da alamadık. Dolayısıyla biz, başka arayışlara girdik ve en iyi teklifi, en iyi teknolojiyi Rusya’dan aldık” dedi. F-35 pilotlarının eğitimin durdurulmaya çalışıldığını, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a mektup gönderdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Biz onlara şunu söylüyoruz, ‘Bu çabalarınız beyhude. Biz S-400’ü aldık’.” şeklinde konuştu.