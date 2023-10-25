Türkiye ile ikili ilişkilerin gelişmesini ve siyasi diyaloğun devamını istiyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye ile ikili ilişkilerin gelişmesi ve siyasi diyaloğun devamı için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da resmi temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vucic, "Sayın Güler'in ziyareti oldukça önemli, zira Türkiye ve Sırbistan'ın bölge barış ve istikrarının korunmasında edindiği önemli role büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek seviyede devam ettiğini aktaran Vucic, "İkili ilişkilerin gelişmesi ve siyasi diyaloğun devamı için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Vucic, "Belgrad, Priştine ile diyalog sürecinde kararlı ancak bu noktada sayın Bakanı Kosova'nın kuzeyindeki Sırpların güvenliğinin sağlanması hususunun öncelik olduğu konusunda bilgilendirdim. Karşılıklı sağlanan anlaşmaların daha fazla ertelenmeden uygulanması gerektiğini de belirttim." dedi. Milli Savunma Bakanı Güler, başkent Belgrad'daki temasları kapsamında Sırp mevkidaşı Milos Vucevic ile de görüştü. AA

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