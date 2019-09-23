Türkiye Keşmir’i BM’de gündeme getirmeli

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinin önde gelen siyasetçilerinden Tüm Partiler Keşmir Konseyi Başkanı Abdül Raşit Turabi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Keşmir sorununu Birleşmiş Milletler (BM) gündemine getirmesi için çağrıda bulundu.

Abdül Raşit Turabi, Hindistan’ın geçen ay başında Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırması ve ardından başlatılan siyasi tutuklamaların, asayiş kısıtlamalarının bölgeyi krize sürüklediğine dikkati çekerek “Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın dikkatini Hindistan’ın savaş histerisiyle bölgede tırmandırdığı krize çekmeli. Bu krizin önlenmesi ve atlatılması için Hindistan’a BM nezdinde baskı yapılması şart. Bu yüzden Türkiye konuyu BM Genel Kurulu’nda gündeme getirmeli” dedi. AA

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