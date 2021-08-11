Türkiye'nin aşılama sürecinde son durum?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçti." ifadesini kullandı. Bakan Koca, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşısını tamamlayanların oranının yüzde 50'nin üzerine çıktığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre saat 14.51 itibarıyla Türkiye'de 42 milyon 856 bin 201 birinci doz, 31 milyon 34 bin 611 ikinci doz, 6 milyon 148 bin 668 üçüncü doz aşı uygulandı. AA

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