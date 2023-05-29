Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN İKİNCİ TURUNDAN ÇIKAN SONUÇ, ÜLKENİN HUZURA VE BİRLİĞE DUYDUĞU İHTİYACI ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYDU.

İKİYE BÖLÜNEN BİR TÜRKİYE

Erdoğan’ın ve ekibinin yine bütün devlet gücünü ve imkanlarını sonuna kadar kullandığı, yarışın adil ve eşit olmayan şartlarda gerçekleştiği seçimde sandıktan çıkan sonuç, toplumun ikiye bölündüğü bir tabloyu ortaya koyuyor. Yüzde 50’ye yakın bir kesimin tek adam rejimi ve uygulamalarından memnuniyetsizliğini gösteren bu tablonun, yeni dönemde iktidar tarafından iyi okunması ve gereğine uyulması büyük önem taşıyor.

MUHALEFET KENDİSİNİ SORGULASIN

Tek adam rejiminin hukuksuz uygulamalarına, ekonominin kötü gidişatına, aşırı pahalılığa ve yüksek enflasyona, deprem fiyaskolarına rağmen iktidarın bu sonucu alabilmesinin de muhalefet tarafından esaslı bir şekilde değerlendirilmesi, bilhassa Millet İttifakının kendisini sorgulaması, ama bunu yaparken birliğini koruması ve topluma deklare ettiği hedeflerden vazgeçmeyip artan bir kararlılıkla yola devam etmesi gerekiyor.