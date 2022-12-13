Türkiye’nin demokrasi karnesini çıkaracağız

1987 yılından bu yana varlığını sürdüren Türk Demokrasi Vakfı (TDV), 17 Aralık’ta İstanbul’da “Demokrasi Şurası” adıyla toplantı gerçekleştirecek.

Toplantı siyasi parti genel başkanları, siyasetçiler, hukukçular, akademisyenler ve gazetecilerin katılımıyla gerçekleşecek. Gazete Duvar’ın haberine göre, toplantının açılış konuşması Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun ve İstanbul Temsilcisi Gözde Dizdar tarafından yapılacak. Programda ayrıca davet edilen siyasi parti genel başkanlarının da konuşma yapması bekleniyor. Siyasi parti genel başkanlarına toplantı için davet gittiğini ve geri dönüş beklediklerini belirten TDV Başkanı Salih Uzun, gerçekleştirecekleri toplantının içeriğini anlattı. Her yıl aralık ayında toplantı gerçekleştireceklerini ve süreklilik oluşturacaklarını belirten Uzun, “Türkiye’nin bir yıllık demokrasi karnesini çıkarmayı ve genel bir demokratik tartışma zemini oluşturmayı amaçlıyoruz. Sağlıklı bir zemin oluşturma hedefimiz var. Bir süre sonra periyodik olarak veriler paylaşacağız. Arkadaşlarımızla çalışmaya başladık. Farklı başlıklarda kendi demokrasi endeksimizi çıkarmayı planlıyoruz” dedi. Haber Merkezi

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